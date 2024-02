Navalnyj: Boccia (Pd), è eroe, Putin criminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Aleksej Navalnyj è un eroe, Putin un criminale", scrive su Facebook il presidente dei senatori del Parito democratico, Francesco Boccia. "La storia, alla fine, non la scrivono i dittatori e non fa sconti a nessuno quando si reprime la libertà. Il popolo russo è un grande popolo e un giorno troverà la forza di ribellarsi, perché come diceva Martin Luther King 'fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero'", conclude (Rin)