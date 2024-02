Gaza: Borrell, Israele non intraprenda azione militare a Rafah, situazione già catastrofica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea "è molto preoccupata per i piani del governo israeliano relativi a una possibile operazione di terra a Rafah, dove oltre un milione di palestinesi si sta attualmente riparando dai combattimenti". È quanto si legge in una dichiarazione dell'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "L'Ue riconosce il diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto internazionale e il diritto umanitario internazionale e chiede al governo israeliano di non intraprendere un'azione militare a Rafah che aggraverebbe una situazione umanitaria già catastrofica, e impedirebbe la fornitura di servizi di base e di assistenza umanitaria urgentemente necessari", continua Borrell. "L'Ue ribadisce l'importanza di garantire la protezione di tutti i civili in ogni momento, in linea con il diritto internazionale umanitario, e di rispettare l'ordinanza del 26 gennaio della Corte internazionale di giustizia, che è giuridicamente vincolante", continua la dichiarazione dell'Alto rappresentante europeo. (segue) (Beb)