Gaza: Borrell, Israele non intraprenda azione militare a Rafah, situazione già catastrofica (2)

- Nel testo, infine, l'Unione europea ribadisce il suo appello ad Hamas per "il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi". La situazione in Medio Oriente sarà uno dei temi trattati dai ministri degli Esteri europei nel corso del Consiglio Affari esteri di lunedì prossimo a Bruxelles. "Stiamo semplicemente unendo la nostra voce, in un consenso quasi internazionale, a partire dagli alleati più vicini a Israele", chiedendo che l'attacco a Rafah "sia qualcosa che non può e non deve accadere", aveva anticipato nel pomeriggio un alto funzionario europeo in vista del Consiglio di lunedì. La dichiarazione di Borrell, ha fatto sapere la fonte, sarebbe stata appoggiata da 26 Stati membri su 27. (Beb)