Usa: Camera, centristi presentano pacchetto da 66 miliardi per confini e aiuti all’Ucraina

- Un gruppo bipartisan di centristi alla Camera dei rappresentanti ha pubblicato un pacchetto da 66 miliardi di dollari per mettere in sicurezza il confine con il Messico e destinare nuovi fondi all’assistenza militare ad Ucraina e Israele, alternativo rispetto alla proposta recentemente approvata dal Senato, che invece non include misure per le frontiere. Il nuovo testo, anticipato ieri, include misure per porre fine alla crisi dei migranti al confine meridionale, nel tentativo di ottenere il sostegno dei repubblicani conservatori alla Camera che si sono opposti da subito al pacchetto approvato dal Senato. La proposta dei centristi prevede il rimpatrio per un anno di tutti i migranti che, legalmente o meno, entrano negli Stati Uniti senza essere in possesso della documentazione necessaria, oltre ad imporre nuove restrizioni alla possibilità di fare richiesta di asilo (con delle eccezioni per motivi umanitari). Il testo vieta anche di utilizzare fondi federali per trasferire i migranti tra i centri di detenzione e altre strutture, a meno che non si tratti di spostamenti funzionali alla loro pratica per l’ingresso nel Paese, e riattiva una politica risalente all’amministrazione Trump, in base alla quale i migranti devono tornare in Messico in attesa delle loro udienze negli Usa. La proposta, sponsorizzata dal deputato repubblicano Brian Fitzpatrick e dal democratico Jared Golden, include anche 47,7 miliardi di dollari per gli aiuti all’Ucraina, 10,4 miliardi per Israele e 4,9 per gli alleati di Washington nella regione indopacifica. (Was)