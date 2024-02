Agricoltura: Pd, bene Agea che ammette ritardi, ma stop sindrome di Calimero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti della risposta di Agea che di fatto ammette i ritardi della Pac ed in particolare dell'Ecoschema 1, quelli da noi segnalati. Dal momento che fino ad oggi sembrava che andasse tutto bene", dichiarano i capigruppo Pd in commissione Ambiente ed Agricoltura alla Camera, Marco Simiani e Stefano Vaccari. "Chiediamo al direttore di Agea di darsi da fare evitando la sindrome di Calimero, tanto cara alla premier Meloni ed ai suoi ministri. Il precedente governo è stato sfiduciato da quasi due anni e non potrà addossarsi per sempre le colpe di tutto e tutti", concludono.(Rin)