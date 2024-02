Pesca: Api (Confagricoltura), settore fondamentale, promuovere etichettatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprezziamo questo incontro per affrontare le difficoltà del comparto. “Siamo un settore economico e produttivo essenziale”. Lo ha affermato Pier Antonio Salvador, presidente di Api, l'associazione che riunisce i piscicoltori di Confagricoltura, in occasione del Tavolo Pesca e Acquacoltura riunito oggi al Masaf. “L'etichettatura va promossa, non solo nei ristoranti, ma estesa a tutta l'Horeca per fornire chiarezza ai consumatori e valorizzare le nostre produzioni sane e sicure. Il più alto consumo di prodotti ittici, con una media di 24,5 kg/pro capite all'anno, superiore alla media mondiale di 18 kg è in Europa, mentre in Italia soltanto 2 pesci su 10 sono di provenienza nazionale", ha aggiunto. (segue) (Rin)