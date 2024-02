Pesca: Api (Confagricoltura), settore fondamentale, promuovere etichettatura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre l'etichettatura, per l'Api è necessario dare tempi certi di attribuzione e durata per le concessioni demaniali marittime. Serve un chiarimento definitivo sulla natura di quelle destinate all'attività di acquacoltura, un'attività produttiva che richiede investimenti importanti. A proposito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (Feampa), il presidente Salvador, evidenzia la necessità di partire al più presto e in modo uniforme tra le diverse regioni. "È essenziale – sottolinea Salvador – che il Masaf esplichi un ruolo di regia e controllo sull'operato degli organismi intermedi". L'acquacoltura è uno dei settori in più rapida crescita per la produzione di proteine e l'Ue è il quinto produttore ittico a livello mondiale. (segue) (Rin)