Governo: Zangrillo, De Luca guitto, si interroghi su compatibilità con suo ruolo istituzionale

- "Rilevo con sconcerto che si è ormai chiuso il cerchio: non è più Crozza ad imitare De Luca, ma è il presidente della Campania a calarsi in pieno nel ruolo del guitto". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro per la Pubblica amministrazione e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo. "Se ne è capace, si interroghi in fretta se tutto ciò è compatibile con il ruolo istituzionale che ricopre, e ne tragga le conseguenze", conclude. (Rin)