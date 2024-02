Navalnyj: Cremlino, affermazioni politici occidentali “oltraggiose e inaccettabili”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le dichiarazioni dei politici occidentali sulla morte dell’oppositore russo, Aleksej Navalnyj, sono oltraggiose e inaccettabili”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Lo riferiscono i media russi. “Le illazioni dei Paesi occidentali sono abbastanza scontate – ha spiegato -. In merito alle cause di morte non ci sono prove mediche, non ci sono dichiarazioni di esperti forensi, non ci sono comunicazioni da parte del Servizio Penitenziario Federale” quindi “ovviamente, sono assolutamente oltraggiose” e “consideriamo tali affermazioni inaccettabili”, ha detto Peskov. (Rum)