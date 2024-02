Roma: Piantedosi, a protesta sindaci è mancato rispetto per forze ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla manifestazione di oggi a Roma dei sindaci del centrosinistra del Sud Italia contro l'autonomia differenziata "è mancato il rispetto per le forze dell'ordine". Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. "La mia riconoscenza e apprezzamento alla questura di Roma e alle forze dell’ordine che anche oggi, con l’equilibrio e la professionalità che le contraddistinguono, hanno saputo gestire al meglio la manifestazione cui hanno partecipato alcuni amministratori locali a Roma, a fronte anche di gravi provocazioni e di violazioni di prescrizioni preventivamente condivise - aggiunge Piantedosi -. Spiace molto che nell’occasione sia mancato il rispetto per gli uomini e le donne in divisa anche da parte di chi, per il ruolo che ricopre, dovrebbe invece rappresentare le proprie idee all’insegna del massimo rispetto delle istituzioni e delle regole", conclude il titolare del Viminale. (Com)