Libia: tredici anni fa la rivoluzione del 17 febbraio, l'eredità di Gheddafi è un Paese diviso (7)

- “Le parti libiche sono pronte a risolvere le controversie che impediscono lo svolgimento delle elezioni, nonostante il completamento del quadro giuridico e costituzionale”, ha avvertito Bathily. Il politico e diplomatico senegalese ha dichiarato che le parti libiche “continuano a voler imporre le loro condizioni” e che “nessuno si è allontanato in modo decisivo dalla posizione iniziale”, preferendo mantenere un conveniente status quo. Bathily ha indicato in particolare che il presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh, non intende partecipare al tavolo negoziale senza l’inclusione del Governo di stabilità nazionale di Bengasi o l’esclusione del Governo di unità nazionale di Tripoli del primo ministro uscente, Abdulhamid Dabaiba. (Lit)