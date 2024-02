Agroalimentare: Federcuochi, al via a Rimini ottava edizione Campionati cucina italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domenica 18 a martedì 20 febbraio, presso la Fiera di Rimini, si svolgerà l'ottava edizione dei Campionati della cucina italiana, all'interno della manifestazione "Beer & Food Attraction". Infatti, si rinnova anche quest'anno la collaborazione fra Italian Exibition Group e Federazione italiana cuochi per la più importante e completa competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchefs: un tripudio di gusto e di colori della migliore cucina italiana creati per l'occasione dai pluripremiati team azzurri in gara. Le tantissime sfide in programma - calendario generale su www.fic.it - si svolgeranno presso il padiglione A3 (ingresso Sud) della Fiera e saranno così articolate: Cucina Calda a Squadre, Lady Chef, Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri, Mystery Box, Street Food. Inoltre, il seguitissimo contest dedicato ai Ragazzi Speciali, ragazzi con disabilità che mostreranno le loro grandi capacità preparando alcuni scenografici piatti accompagnati dai rispettivi chef-tutor. Taglio del nastro, domenica 18 febbraio alle ore 10, con il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. (segue) (Com)