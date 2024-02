Agroalimentare: Federcuochi, al via a Rimini ottava edizione Campionati cucina italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 14, inoltre, intervento sul palco del presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Lunedì 19 febbraio, invece, alle ore 12.00 salirà sul palco il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, che incontrerà i dirigenti Federcuochi e gli Amministratori delegati delle principali aziende alimentari italiane per parlare di Made in Italy e delle criticità economiche del comparto. Nel corso della tre giorni di gare, saranno trasmessi sul palco principale i videomessaggi e gli interventi in collegamento con i principali rappresentanti di governo, per sostenere il Made in Italy, di cui gli oltre mille chef sbarcati a Rimini da tutta Italia e dall'estero sono i principali ambasciatori nel mondo: Gian Marco Centinaio (vicepresidente Senato), Antonio Tajani (ministro Affari esteri), Orazio Schillaci (ministro Salute), Francesco Lollobrigida (ministro Masaf), Ignazio La Russa (presidente Senato), Valentino Valentini (viceministro Imprese e Made in Italy), Giovanni Malagò (presidente Coni) e Paolo Trancassini (questore Camera dei deputati). (segue) (Com)