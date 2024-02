Sardegna: occupazione in crescita in bar e ristoranti dell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 11.590 le imprese della somministrazione in Sardegna, danno occupazione a oltre 27.600 persone, soprattutto donne (più di 13.000 nel settembre 2023) e giovani. E l'occupazione cresce del 5 per cento rispetto al 2019. Il dato emerge da una ricerca supportata da Confcommercio Sardegna e realizzata dall'Università degli studi di Sassari Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali. "Le opportunità di lavoro sia stagionale che a tempo indeterminato non mancano - ha detto Alberto Fois, presidente Fipe Nord Sardegna - Sono tanti i profili ricercati dalla sala alla cucina ai banconieri". Istituzioni, associazioni e imprese hanno cercato di rispondere a tre domande. Cosa rende attrattivo il lavoro nel mondo dell'ospitalità e della ristorazione? Cosa allontana le persone dall'idea di lavorare in questo settore? Che informazioni dovrebbero contenere gli annunci di lavoro per risultare attrattivi?". (segue) (Rsc)