Sardegna: occupazione in crescita in bar e ristoranti dell'Isola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto agli annunci di lavoro, Del Chiappa spiega che "spesso sono considerati poco attraenti in quanto non chiari o non capaci di dare informazioni accurate non solo su aspetti base (mansioni, orari, retribuzione, alloggio, ecc.) ma, anche, sul contesto culturale dell'azienda (ad esempio, l'età media dei collaboratori), le sue caratteristiche (ad esempio, la dimensione, la tipologia di clientela servita, ecc.), le eventuali politiche di welfare adottate, le opportunità di formazione e crescita offerte e, infine, la filosofia che ne orienta lo sviluppo". La sfida principale da affrontare in questo mutato scenario è "creare un ecosistema territoriale che coinvolga tutti gli stakeholders (istituzioni, associazioni di categoria, scuola, università, imprese, agenzie preposte alle politiche attive del lavoro, ecc.) in un processo continuo di co-creazione e condivisione di conoscenza su come mutano i bisogni espressi nel mercato del lavoro (sia dalla domanda che dall'offerta)". (Rsc)