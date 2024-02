I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Kenya: presidente Ruto sarà ricevuto da Biden alla Casa Bianca il 23 maggio - Il presidente del Kenya, William Ruto, sarà in visita ufficiale negli Stati Uniti il prossimo 23 maggio. la visita, riferisce la Casa Bianca in una nota, avverrà in occasione del 60esimo anniversario delle relazioni diplomatiche Usa-Kenya. "La visita rafforzerà il nostro impegno condiviso per promuovere la pace e la sicurezza, espandere i nostri legami economici e restare uniti in difesa dei valori democratici", si legge nella nota, secondo cui i leader discuteranno le modalità per rafforzare la cooperazione in settori quali i legami interpersonali, il commercio e gli investimenti, l’innovazione tecnologica, il clima e l’energia pulita, la salute e la sicurezza. "La visita affermerà la nostra partnership strategica con il Kenya e porterà avanti la visione delineata al vertice dei leader Usa-Africa: la leadership africana è essenziale per affrontare le priorità globali", conclude la dichiarazione. (segue) (Res)