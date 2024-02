I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia-Brasile: premier Ahmed riceve Lula, focus su cooperazione commerciale - Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha ricevuto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, in visita di Stato nel Paese africano. Nel corso del colloquio, riferisce l'ufficio del primo ministro in una nota, le due parti hanno discusso su come rafforzare la cooperazione commerciale e coltivare una partnership più profonda tra i due Paesi. Dopo un banchetto di Stato in onore del presidente brasiliano, e Lula hanno seminato piantine di albero di caffè nel Parco dell'unità di Addis Abeba, riaffermando il loro reciproco impegno per la tutela dell’ambiente e il condiviso apprezzamento per la cultura del caffè. Lula è arrivato ​​ieri sera ad Addis Abeba, dove questa mattina ha visitato il Monumento alla vittoria di Adua, recentemente inaugurato, e vi ha deposto una corona al monumento. (segue) (Res)