I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

Il Consiglio esecutivo dell'Unione africana ha eletto dieci nuovi membri del Consiglio di pace e sicurezza. I ministri degli Esteri riuniti ad Addis Abeba hanno scelto l'Egitto per la regione settentrionale del continente, la Guinea Equatoriale e la Repubblica democratica del Congo per il centro, l'Angola e il Botswana per il sud, la Tanzania e l'Uganda per la parte orientale e la Sierra Leone, la Costa d'Avorio e il Gambia per l'ovest. Lo riferisce "Rfi", ricordando che i ministri degli Esteri dei 54 Paesi membri dell'Ua si sono riuniti mercoledì e giovedì ad Addis Abeba in vista del Summit dei capi di Stato e di governo che si aprirà in città domani, 17 febbraio. I partecipanti hanno esaminato il rapporto annuale sulle attività dell'Unione ed affrontato diversi temi, inclusa l'attuazione della Zona di libero scambio continentale africana (AfCfta), la partecipazione dell'Ua al G20, i preparativi dell'elezione del presidente e dei membri della commissione dell'Ua che avrà luogo a febbraio del 2025. Il Consiglio esecutivo dell'organizzazione panafricana è stato inoltre chiamato ad eleggere dieci membri del Consiglio di pace e sicurezza dell'Unione africana, nonché l'elezione e la nomina di dieci membri del Consiglio spaziale africano, del suo presidente e del suo vicepresidente.