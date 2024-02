I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: ex ministra Israele Livni, Corte Aia punisca Hamas - La Corte internazionale di giustizia "deve punire" il movimento islamista palestinese Hamas "per quello che sta facendo". Lo ha detto l'ex ministra degli Esteri di Israele, Tzipi Livni, intervenuta alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Livni, membro del gabinetto di sicurezza israeliano durante le operazioni militari israeliane a inizio degli anni 2000, ha affermato che "Hamas sta usando il diritto umanitario per il suo interesse. Hamas non rappresenta la legittimità dei palestinesi". Per Livni, "non c’è speranza di pace per i palestinesi se ci sarà Hamas". Nel suo intervento ha sollecitato di "non paragonare Israele e Hamas, che uccide di proposito". Inoltre, nell'ottica dello scenario post bellico, Livni ha detto che "Hamas è parte del problema e non può essere la soluzione. Se Hamas resta al potere con questa infrastruttura militare dei tunnel, Israele e i palestinesi continueranno a soffrire", precisando che Israele "non vuole rioccupare Gaza". (segue) (Res)