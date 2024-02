© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: ministro Esteri Israele, ci coordineremo con Egitto per non danneggiarlo - Il ministro israeliano degli Esteri, Israel Katz, ha affermato oggi che Israele si coordinerà con l'Egitto sui rifugiati palestinesi e troverà un modo per non danneggiare gli interessi del Paese nordafricano. In un panel tenuto alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, in corso da oggi fino a domenica, 18 febbraio, nella città tedesca, Katz ha dichiarato: "Lo Stato di Israele dovrà occuparsi di Rafah (la città più a sud della Striscia di Gaza, al confine con l'Egitto) perché non possiamo lasciare Hamas lì". Il ministro ha inoltre suggerito la città di Khan Yunis, a nord di Rafah, come alternativa a quest'ultima per i palestinesi che dovranno necessariamente essere evacuati, aggiungendo che Israele "si coordinerà con l'Egitto" per garantire che gli interessi del Cairo non vengano danneggiati. (segue) (Res)