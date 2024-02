I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: leader Hezbollah Nasrallah, Usa responsabili di ogni goccia di sangue - L’amministrazione degli Stati Uniti è responsabile “di ogni goccia di sangue” in Medio Oriente e Israele è uno “strumento per attuare il massacro”. Lo ha affermato oggi in un discorso televisivo Hassan Nasrallah, il segretario generale del partito sciita filo-iraniano Hezbollah. “Statunitensi e israeliani devono sapere che i palestinesi non si tireranno indietro”, ha affermato il leader, aggiungendo: “Il vero obiettivo di Israele è da anni quello di cacciare i palestinesi dalla loro terra e creare uno Stato ebraico”, e “la resistenza ha due opzioni: resistere o capitolare”. Nasrallah ha inoltre sottolineato la necessità di “estendere la battaglia, senza allontanarsi dallo scopo principale, che è sostenere Gaza”. (segue) (Res)