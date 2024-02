© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: ministro Israele Gantz, operazioni potrebbero continuare anche in mese Ramadan - Il ministro del gabinetto di guerra di Israele, Benny Gantz, ha detto oggi che le operazioni delle forze israeliane nella Striscia di Gaza potrebbero "continuare anche nel mese di Ramadan" se non verranno liberati gli ostaggi detenuti dal movimento islamista palestinese Hamas. In un comunicato, Gantz ha dichiarato: "Non ci sarà un cessate il fuoco nemmeno di un giorno finché non saranno restituiti gli ostaggi", aggiungendo: "I combattimenti continueranno fino a quando i nostri obiettivi non saranno raggiunti. Potrebbero continuare anche nel mese di Ramadan (che avrà inizio il prossimo 10 marzo). O gli ostaggi saranno restituiti, o estenderemo i combattimenti a Rafah", la città più a sud della Striscia, al confine con l'Egitto. (segue) (Res)