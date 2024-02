© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: protezione civile, ritrovati 11 corpi in edificio colpito a Nabatieh - Le squadre della protezione civile del Libano hanno concluso le operazioni di ricerca e soccorso nell’area dell'edificio distrutto in un attacco di Israele nella città di Nabatieh, nel sud del Paese, recuperando un totale di 11 corpi. Lo ha annunciato oggi la protezione civile libanese su X (ex Twitter). "Gli operatori hanno anche lavorato per trasportare all'ospedale governativo di Nabatieh due persone che sono state ferite nello stesso attacco che ha preso di mira l'edificio", si legge nella nota, che aggiunge che "contemporaneamente, il personale ha lavorato per spegnere l'incendio scoppiato all'interno dell'edificio". L'operazione ha avuto inizio mercoledì, 14 febbraio, alle 20:30 (ora libanese, 19:30 italiane) e si è conclusa oggi alle 13:00 ora libanese (le 12:00 in Italia). L'attacco del 14 febbraio ha segnato un’escalation negli scontri che, dall’8 ottobre 2023, all’indomani dell’attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele, proseguono quotidianamente lungo il confine israelo-libanese tra l’esercito dello Stato ebraico e Hezbollah. (Res)