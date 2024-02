© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: Wang Yi incontra Blinken a Monaco - Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha incontrato oggi in Germania il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Lo riferisce l'agenzia di stampa cinese "Xinhua", che tuttavia non offre ancora un resoconto sui contenuti del colloquio. Citando fonti anonime, questa mattina il portale statunitense "Politico" ha anticipato che i due avrebbero posto le condizioni per un colloquio telefonico tra i presidenti Xi Jinping e Joe Biden da organizzare nei prossimi mesi. Poco fa, nel suo intervento alla conferenza a Monaco, la vicepresidente statunitense Kamala Harris ha rivendicato "la gestione responsabile della competizione con la Cina" da parte dell'amministrazione Biden, "che si è opposta a Pechino quando necessario e ci ha collaborato quando in linea con i propri interessi". Wang quest'oggi dovrebbe incontrare anche l'Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, e il segretario agli Esteri del Regno Unito, David Cameron. (segue) (Res)