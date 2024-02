© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: presidente Tsai, aperti al dialogo con la Cina purché sia "dignitoso e paritario" - Taiwan non ha mai smesso di cercare il dialogo con la Cina e continuerà a farlo, purché si tratti di un confronto "dignitoso e paritario". Lo ha dichiarato oggi la presidente uscente, Tsai Ing-wen, nel corso di una cerimonia tenuta a Taipei dalla Fondazione per gli scambi attraverso lo Stretto (Tsf) in occasione del Capodanno lunare. Tsai ha ribadito che Taipei "continuerà ad esplorare la possibilità di riprendere il dialogo con la Cina", nella speranza che le due sponde dello Stretto possano ripristinare "scambi regolari". La presidente ha inoltre colto l'occasione per ringraziare la comunità imprenditoriale taiwanese, che negli ultimi otto anni ha ampliato la sua presenza nei mercati globali diversificando i partner commerciali dell'isola. (segue) (Res)