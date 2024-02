© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: Khaleda Zia, udienza preliminare del processo Gatco slitta al 6 marzo - Il Tribunale speciale 3 di Dacca ha aggiornato al 6 marzo l’udienza preliminare del processo Gatco, in cui è imputata, insieme ad altre 14 persone, Khaleda Zia, presidente del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ed ex premier. La leader politica, 78 anni, soffre di diverse patologie, tra le quali l’artrite reumatoide, il diabete, l’asma, la cirrosi epatica e problemi cardiocircolatori. Il governo le ha concesso la sospensione della pena il 25 marzo 2020 e l’ha poi prorogata di sei mesi in sei mesi. Il processo, avviato dalla Commissione anti-corruzione (Acc) nel 2007, riguarda l’assegnazione alla compagnia Global Agro Trade Company (Gatco) di un contratto per la gestione di depositi di container al porto di Chittagong e all’Inland Container Depot (Icd) sul quale grava il sospetto di corruzione, con un presunto danno erariale di dieci miliardi di taka (105 milioni di euro circa). Inizialmente gli imputati erano 24; nel frattempo otto sono deceduti e un altro è stato condannato a morte per un altro reato. La presidente del Bnp è coinvolta in numerosi altri procedimenti, istruiti secondo i suoi legali e sostenitori per motivazioni politiche. (Res)