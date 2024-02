Pakistan: Pti denuncia “frode elettorale” e annuncia proteste pacifiche domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni generali dell’8 febbraio saranno ricordate come la “più grande frode elettorale” nella storia del Pakistan. Lo ha dichiarato il portavoce del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), Raoof Hassan, in una conferenza stampa tenuta oggi a Islamabad. “Secondo le nostre stime, ci sono stati assegnati solo 92 dei 177 seggi che avrebbero dovuto essere nostri e 85 seggi ci sono stati tolti in modo fraudolento”, ha accusato Hasan, riferendosi all’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento. Il portavoce ha aggiunto che al Pti sono stati sottratti seggi anche nelle assemblee provinciali, citando in particolare i casi del Khyber Pakhtunkhwa e di Karachi, nel Sindh. Il partito dell’ex primo ministro Imran Khan ha chiesto le dimissioni del commissario elettorale capo e ha annunciato per domani proteste pacifiche in tutto il Paese. Il legale del Pti, Mashal Yousafzai, ha detto che Khan ha dato istruzione di non dialogare per la formazione di un governo con le forze politiche coinvolte nel “cambio di regime”. Sulla stampa pachistana sono circolate indiscrezioni su possibili interlocuzioni col Partito popolare pachistano (Ppp). (segue) (Inn)