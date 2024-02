Pakistan: Pti denuncia “frode elettorale” e annuncia proteste pacifiche domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ppp, intanto, prosegue le trattative con la Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pnl-N), che pur non ottenendo la maggioranza, è risultato il primo partito, dietro agli indipendenti, e che ha candidato Shehbaz Sharif come primo ministro. Inizialmente il presidente del Ppp, Bilawal Bhutto Zardari, aveva annunciato che il suo partito non avrebbe formato un governo con la Lega musulmana, assicurando tuttavia, in nome della stabilità, l’impegno per consentire l’insediamento di un governo. Successivamente, però, suo padre e copresidente del Ppp, Asif Ali Zardari, ha annunciato la decisione di sedersi al tavolo con la Lega musulmana. Zardari, ex presidente della Repubblica, secondo le anticipazioni della stampa pachistana, potrebbe tornare alla presidenza in virtù dell’accordo. (segue) (Inn)