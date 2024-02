Pakistan: Pti denuncia “frode elettorale” e annuncia proteste pacifiche domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di coalizione dovrebbe comprendere anche il Movimento Muttahida Qaumi (Mqm-P), la Lega musulmana del Pakistan Quaid (Pnl-Q), il Partito per la stabilità del Pakistan (Ipp) e il Partito popolare del Belucistan (Bap). Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan dall’aprile del 2022 all’agosto del 2023, è il fratello del più celebre Nawaz Sharif, anche lui ex premier e leader del partito. Era quest’ultimo l’uomo atteso per la guida del governo alla vigilia delle elezioni. Subito dopo il voto, come leader del primo partito, Nawaz Sharif aveva dichiarato vittoria. D’altra parte, dalle urne sono usciti vincitori i candidati indipendenti, per la maggior parte espressione del Pti. Khan, che ha governato dall’agosto del 2018 all’aprile del 2022, è in carcere da agosto, con tre condanne e altri procedimenti a carico, che il leader contesta come una persecuzione giudiziaria con motivazioni politiche. Il suo partito, privato dalla Commissione elettorale del simbolo della mazza da cricket, sport di cui Khan è stato un campione, ha condotto una campagna semiclandestina e presentato i suoi candidati come indipendenti. (segue) (Inn)