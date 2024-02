© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La morte di Aleksei Navalnyj, il principale oppositore di Putin, è tutta responsabilità del governo russo. Un crimine che non può restare impunito", afferma in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Imprigionato, avvelenato, torturato: oggi muore un uomo ucciso lentamente da un regime spietato che non ammette voci libere", conclude.(Com)