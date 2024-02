Torino: assessore Lavoro su 'Capitale impresa', orgoglio poter raccontare nostre aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un orgoglio poter raccontare le imprese della nostra Città. La parola comunità, città e impresa credo che all'interno di Torino abbiano sempre avuto un percorso comune. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' l'assessora al Lavoro del Comune di Torino Gianna Pentenero a margine della presentazione di Torino 'Capitale della cultura d’impresa 2024' che si è svolta questa mattina nel capoluogo Piemontese all'interno degli spazi di Unione Industriali che ha in gestione l'iniziativa. "A queste aggiungerei la parola formazione che è molto presente nel nostro territorio in varie forme. Credo sia importante garantire il passaggio generazionale che viene anche dalla narrazione della storia d'impresa del nostro territorio. La nostra capacità di far sistema, magari un po' meno urlata rispetto ad altre realtà del nostro paese, permetterà di costruire un futuro davvero importante per la nostra Città e per il nostro territorio", ha concluso. (Rpi)