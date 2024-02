Usa-Bulgaria: Blinken, Sofia partner straordinario, al lavoro per sviluppo cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria è un partner straordinario per gli Stati Uniti e per l'Europa. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken prima di incontrare il premier bulgaro Nikolaj Denkov a margine dei lavori della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “Stiamo lavorando insieme per aumentare rapidamente la nostra cooperazione nel settore nucleare civile. Naturalmente, stiamo anche lavorando alla modernizzazione militare, anche con gli F-16 e gli Stryker, e soprattutto continuando ad approfondire l'integrazione tra Bulgaria, Unione europea e Nato”, ha detto Blinken. “Voglio ringraziare tutta la leadership (di Sofia) per la straordinaria assistenza che la Bulgaria ha fornito all'Ucraina e continua a fornire ogni singolo giorno: leadership per la sicurezza, per la stabilità, sia per quanto riguarda l'Ucraina, ma più in generale, per l'intera regione del Mar Nero”, ha detto il segretario di Stato. (Seb)