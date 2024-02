Sanità: Majorino (Pd), la tessera a punti di Bertolaso prova lo stato di anarchia della giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'ultima uscita dell'assessore Bertolaso conferma quanto diceva il 2 maggio scorso, ossia che la sanità lombarda è nell’ anarchia. Una condizione che purtroppo però riguarda innanzitutto la giunta Fontana, che oggi annuncia la surreale iniziativa di una tessera sanitaria a punti. Non voglio pensare cosa si possa vincere. L'accesso alle tessere a punti di un grande supermercato? L'iscrizione permanente a una lista d'attesa? L'ingresso in quota destra nel consiglio di amministrazione di una struttura sanitaria?". Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd in consiglio regionale Pierfrancesco Majorino a seguito dell’annuncio dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso di voler creare una tessera sanitaria a punti. "La verità - prosegue - è che da mesi siamo di fronte a una serie di annunci a vuoto. Su temi rilevanti o su ipotesi sorprendenti come questa. Nella vita reale restano invece le liste d'attesa, che arricchiscono alcuni grandi gruppi privati e il gioco dell'ossessiva lottizzazione". "Il 23 e 24 febbraio prossimo, nella due giorni di incontri dal titolo “La salute è un diritto”, che si terrà al Pirellone e a palazzo Lombardia, presenteremo tutta un'altra idea di politica sanitaria”, conclude.(Com)