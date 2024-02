Bulgaria-Usa: premier Denkov vede Blinken, potenziare fianco orientale della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria è un Paese chiave per gli sforzi di difesa e deterrenza nella regione del Mar Nero. Lo ha detto il premier bulgaro, Nikolaj Denkov, durante l’incontro con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “Per quanto riguarda il fianco orientale della Nato, riteniamo che queste capacità dovrebbero essere potenziate”, ha detto il primo ministro. “Siamo molto impegnati su questo fronte, ed è per questo che siamo qui (…) anche per lavorare insieme e per ancorare la Bulgaria al luogo cui appartiene, e cioè alle infrastrutture europea e della Nato”, ha proseguito Denkov. “Vi ringrazio molto per quello che avete fatto in passato. Ricordiamo bene quanto sia stato importante il vostro sostegno quando la Russia ha interrotto la fornitura di gas alla Bulgaria. Voi ci avete aiutato e abbiamo capito che potremo contare sugli Stati Uniti anche in futuro”, ha concluso il premier. (Seb)