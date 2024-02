Autonomia: Carfagna (Az), sì a modifiche, no a chi insulta istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sempre stata in prima linea nel denunciare l'assenza di strategie per il Sud del governo e le criticità dell'autonomia differenziata di Calderoli. Presenteremo alla Camera proposte di modifica per migliorare il testo approvato al Senato, ma non saremo mai con chi insulta e offende le istituzioni". Lo afferma Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Per noi il confronto si fa in Parlamento, lì torneremo a dare battaglia perché i Lep siano finanziati oltre che definiti, perché sia ripristinato il Fondo per la perequazione infrastrutturale da 4,6 miliardi che il governo ha quasi azzerato, perché materie di chiara portata nazionale non siano trasferibili alle Regioni. L'autonomia è prevista dalla Costituzione, va fatta dunque nel pieno rispetto del dettato costituzionale, per ricucire divari e disuguaglianze, non per aumentare frammentazione e burocrazia. Gli show e il turpiloquio di Vincenzo De Luca non aiutano certo la causa del Mezzogiorno, anzi rischiano di screditarla: la trasformano in una sceneggiata che mina la credibilità di tutti. Non ci servono nuovi Masaniello - conclude - ma governatori, sindaci, classi dirigenti capaci di rivendicare e ottenere le risorse e i diritti che spettano a venti milioni di cittadini meridionali in base alla Costituzione, alle norme e alle intese già stipulate". (Rin)