Firenze: Barelli (FI), cordoglio a famiglie vittime, morti bianche piaga inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A mio nome e da parte e dei deputati di Forza Italia esprimo il profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie degli operai che hanno perso la vita questa mattina, a Firenze. Purtroppo, ancora una volta, siamo costernati per la morte di persone sul posto di lavoro". Lo afferma, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, che prosegue: "Una piaga, quella delle morti bianche, che per tutti noi deve essere una assoluta priorità: è inaccettabile, nel 2024, perdere la vita in questo modo. Quanto abbiamo fatto non basta, dobbiamo raddoppiare gli sforzi e lavorare sulla prevenzione affinché la sicurezza sia garantita, sempre. Auspico che al più presto si faccia chiarezza sulle cause che hanno portato a questa nuova tragedia, per dare giustizia a chi ha perso i propri cari".(Com)