Libano: leader Hezbollah Nasrallah, risposta ad attacchi Israele sarà escalation jihadista

- La risposta agli attacchi di Israele nel sud del Libano sarà “un’escalation delle operazioni jihadiste sul fronte di battaglia”. Lo ha dichiarato oggi in un discorso televisivo Hassan Nasrallah, il segretario generale del partito sciita filo-iraniano Hezbollah, riferendosi all’attacco del 14 febbraio delle forze israeliane che ha ucciso 11 persone a Nabatieh, nel sud del Paese. “Il nemico (Israele) deve capire che si è spinto troppo oltre se arriva a uccidere i nostri civili”, ha affermato Nasrallah, aggiungendo che Israele ha agito in maniera “intenzionale”. “L'obiettivo dell'uccisione di civili è quello di fare pressione sulla resistenza per farle interrompere le operazioni”, ha proseguito il segretario, facendo riferimento all’adesione di Hezbollah al cosiddetto Asse della resistenza guidato dall’Iran, che comprende anche il movimento islamista palestinese Hamas. “Non ci fermeremo”, ha aggiunto Nasrallah, precisando che Hezbollah possiede missili capaci di colpire la città di Eilat, nel sud di Israele, e che “il lancio di ieri a Kiryat Shmona (nel nord dello Stato ebraico) è stata una prima risposta” e Israele “pagherà con il sangue per l’uccisione dei nostri civili”. (Lib)