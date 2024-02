Navalnyj: Bonetti (Azione), coraggio libertà fa sempre paura a tirannia forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il coraggio della libertà fa sempre paura alla tirannia della forza. Questo testimoniano la vita e la morte di Aleksej Navalnyj per il suo popolo. E chi in Italia e nel mondo si finge cieco davanti alla realtà della Russia di Putin è complice. Noi no". Lo scrive su X (ex Twitter) la vicecapogruppo di Azione-Per-Renew Europea alla Camera, Elena Bonetti.(Rin)