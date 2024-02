© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oppositori in carcere costretti al silenzio e alla morte. Confini sovrani ucraini violati. Guerre destabilizzanti in Africa per mano di mercenari. Vladimir Putin conduce il popolo russo verso il baratro", scrive su X il senatore del Partito democratico, Graziano Delrio, commentando la morte dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj. (Rin)