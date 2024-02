Usa: Kamala Harris a Monaco, non approvare fondi per Ucraina sarebbe regalo a Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il Congresso non riuscisse a garantire all’Ucraina “le armi e le risorse di cui ha disperatamente bisogno”, gli Stati Uniti farebbero “un regalo” al presidente russo Vladimir Putin. Lo ha dichiarato la vicepresidente Usa, Kamala Harris, nel suo intervento alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. La numero due della Casa Bianca ha ricordato l’ultimo stanziamento di fondi dell’Unione europea a favore dell’Ucraina, che porta a oltre 100 miliardi di dollari l’impegno comunitario per Kiev. “Avete chiarito che l’Europa sarà al fianco dell’Ucraina. Io chiarisco che il presidente (Joe) Biden ed io siamo al fianco dell’Ucraina, e assieme alla maggioranza bipartisan delle due camere del Congresso lavoreremo per assicurare che il Paese abbia le armi e le risorse di cui ha disperatamente bisogno. Fallire – ha sottolineato Harris – sarebbe un regalo a Vladimir Putin”.(Was)