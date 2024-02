Firenze: Marrocco (FI), cordoglio per vittime tragico incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per le vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina a Firenze. È una tragedia che colpisce profondamente e lascia un vuoto nel cuore di tutti noi. Vogliamo manifestare la nostra vicinanza e solidarietà alle famiglie degli operai deceduti e ai feriti, augurando una pronta guarigione a coloro che sono rimasti coinvolti. Siamo grati ai soccorritori che stanno operando senza sosta per salvare vite umane. La sicurezza sul lavoro è e deve essere una priorità assoluta, e ci impegniamo a lavorare insieme per garantire che tragedie come questa non accadano mai più". Lo dichiara, in una nota, Patrizia Marrocco, di Forza Italia, vicepresidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. (Com)