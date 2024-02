Poste: a Milano luci spente nella sede storica con "M'illumino di meno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo storico e monumentale Palazzo delle Poste di Milano, in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, spegnerà le luci dell'edificio. La sede di via Cordusio parteciperà, insieme ad altri 13 edifici aziendali del territorio nazionale, all'iniziativa "M'illumino di meno" ideata per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. "M'illumino di meno" è il primo di una serie di appuntamenti a tema "green" che anticipa il mese verde di Poste Italiane che inizierà il 20 marzo, mentre il 23 sarà la volta dell'Ora della Terra. Il tema scelto quest'anno per l'iniziativa, giunta alla ventesima edizione, è "No borders" per invitare le aziende, le scuole, i comuni e le singole persone a creare alleanze internazionali per invitare anche altri Paesi ad aderire al progetto. In quest'ottica Poste Italiane, per l'edizione 2024, ha stretto un gemellaggio con Posta Slovenije, che parteciperà al progetto spegnendo le luci il prossimo 23 marzo. L'impegno per l'ambiente è uno dei "pilastri" della strategia di sostenibilità di Poste Italiane, impegnata a promuovere e perseguire gli obiettivi tracciati annualmente nel bilancio integrato e a sostenere iniziative concrete.(Com)