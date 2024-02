Napoli: Mic, i bronzi di San Casciano in mostra al Mann (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra, promossa dal ministero della Cultura, è stata realizzata grazie alla collaborazione tra una pluralità di istituzioni preposte alla ricerca, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio. Organizzata dalla direzione generale Musei del Mic, l’esposizione presenta al pubblico i risultati degli scavi archeologici del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni. Gli scavi sono in concessione al comune di San Casciano dei Bagni dalla direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Mic, con la tutela della soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo. Il coordinamento scientifico è dell’Università per stranieri di Siena. I restauri sono avvenuti con il supporto dell’Istituto centrale del restauro. "Sono orgogliosa che il progetto di San Casciano dei Bagni oggi venga ospitato a Napoli, all'interno delle prestigiose sale del Museo archeologico nazionale. Tra l'altro la mostra si arricchisce anche di nuovi reperti provenienti dallo scavo appena concluso, segno di un'attività che prosegue, grazie alla sinergia con l'Università per stranieri di Siena e il ministero della Cultura, e che è ancora in grado di stupirci. E, parafrasando il titolo della mostra, siamo anche felici di sapere che presto i nostri Dei ritorneranno a San Casciano", afferma la sindaca di San Casciano, Agnese Carletti. (segue) (Com)