Napoli: Mic, i bronzi di San Casciano in mostra al Mann (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra, curata da Massimo Osanna e Jacopo Tabolli, è stata presentata per la prima volta al palazzo del Quirinale tra giugno e dicembre del 2023, grazie all’iniziativa della presidenza della Repubblica. Il nuovo allestimento al Museo archeologico nazionale di Napoli, arricchito da nuovi reperti provenienti dallo scavo della scorsa estate, è stato progettato da Guglielmo Malizia e Chiara Bonanni. Tra i reperti mai esposti al pubblico spicca la statua in bronzo che rappresenta una figura femminile con le mani aperte per la preghiera. La donna indossa un chitone e un mantello; il suo viso è incorniciato da una chioma finemente pettinata e lunghe ed eleganti trecce avvolte cadono sul petto. La scultura rimanda a figure con manto trasverso diffuse sin dalla prima età ellenistica, e può essere datata alla metà del II secolo a.C. Il manufatto è stato rinvenuto nell’insieme di offerte all’interno della vasca sacra, in un gruppo di statue che abbracciavano un grande tronco di quercia. La scultura di devota orante era deposta a testa in giù, come a voler rivolgere la sua preghiera verso il cuore della sorgente termale. (segue) (Com)