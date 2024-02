Municipio Roma VI: lite tra due consiglieri Fd'I, nella ressa colpito esponente Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lite tra due consiglieri di Fratelli d'Italia nel corso di una commissione del Municipio Roma VI ha avuto la peggio il consigliere del Partito democratico, Fabrizio Compagnone. I due esponenti della maggioranza, a quanto si apprende, hanno iniziato a litigare per futili motivi in modo particolarmente acceso e Compagnone è intervenuto - a quanto spiega lui stesso interpellato da "Agenzia Nova" - a tentare di dividere i due. Nella ressa però il consigliere del Pd è stato colpito alla nuca. La lite si è poi placata, Compagnone non ha riportato ferite e non si è reso necessario il ricorso alle cure sanitarie. (Rer)