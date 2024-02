Governo: Nevi (FI), De Luca si scusi, scene indegne da chi rappresenta istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è con gli insulti che si fa politica o si difendono le proprie ragioni. La contrapposizione ci sta, il dissenso pure, ma mai deve degenerare in turpiloquio. Il presidente De Luca farebbe bene a scusarsi e il Pd a prendere le distanze da scene così imbarazzanti e non degne di chi rappresenta le istituzioni di questo Paese". Lo afferma, in una nota, Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, in merito a quanto pronunciato dal presidente della regione Campania, ed esponente del Partito democratico, Vincenzo De Luca, a Montecitorio. "E' intollerabile questo atteggiamento, centinaia di sindaci che stanno qua e che non hanno i soldi per l'ordinaria amministrazione. Lavora tu, str..za", ha detto De Luca rivolgendosi al capo dell'esecutivo, Giorgia Meloni, che da Gioia Tauro, in occasione della firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione Calabria, lo aveva invitato a lavorare, invece di manifestare. De Luca è stato oggi, in piazza, a Roma, a protestare contro l'Autonomia differenziata. (Com)