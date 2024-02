Camera: 20 febbraio convegno su guerra in Ucraina e implicazioni per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 20 febbraio, alle 10:30, presso la sala della Regina di Montecitorio, si svolge il convegno "Le implicazioni strategiche della guerra in Ucraina per l'Italia". Intervengono, fra gli altri: il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè; il capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone; la presidente della commissione Esteri del Senato, Stefania Craxi; il presidente del Copasir, Lorenzo Guerini; il presidente della commissione Difesa della Camera, Antonino Minardo; il presidente della commissione Esteri della Camera, Giulio Tremonti; il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)