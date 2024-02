Rpt - Salute: ministero, dal 18 marzo sarà possibile richiedere bonus psicologo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto - Dal 18 marzo sarà possibile presentare la richiesta del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, il cosiddetto bonus psicologo. Il beneficio è destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50 mila euro. Lo comunica in una nota il ministero della Salute. "La salute mentale, specialmente dei nostri giovani, è una priorità di sanità pubblica", sottolinea il ministro della Salute, Orazio Schillaci. (segue) (Com)