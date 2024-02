Rpt - Salute: ministero, dal 18 marzo sarà possibile richiedere bonus psicologo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2023 "abbiamo reso strutturale il bonus psicologo aumentando fino a 1.500 euro l'importo del contributo che i cittadini possono chiedere", prosegue Schillaci. "Lo abbiamo rifinanziato e aumentato ulteriormente per il 2024 con il decreto Milleproroghe. Questa misura rientra nell'ambito di una strategia complessiva su cui siamo impegnati, anche con le attività del tavolo per la salute mentale, per potenziare la rete dei servizi sul territorio e per promuovere la cultura della salute mentale con particolare riguardo al contrasto dello stigma", conclude. (Com)