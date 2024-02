Camera: 21 febbraio convengo su Intelligenza naturale e Intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 21 febbraio, alle ore 14, presso la sala della Regina di Montecitorio, si svolge il convegno "Intelligenza naturale e Intelligenza artificiale come elementi di competitività del Paese: le sfide per la formazione e la ricerca". Saluti di Alessandro Colucci, segretario di presidenza della Camera. Introduce Valentina Aprea. Interviene la ministra dell'Università e della Ricerca, Annamaria Bernini. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)